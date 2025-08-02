Шведский бегун попал в больницу после 30-километрового забега на Эльбрусе

Бегун из Швеции Том Эрик Сандстрём почувствовал себя плохо на финише 30-километрового трейл-забега в рамках Alpindustria Elbrus Race — 2025, прошедшего в субботу. Спортсмен был доставлен в одну из больниц Приэльбрусья. Об этом ТАСС рассказал технический директор гонки Дмитрий Криворучко, уточнив, что сейчас Сандстрём чувствует себя нормально.
«Человек устал, у него были признаки “горняшки” — высотной болезни, возможно, также перегрев», — рассказал Криворучко.
Он отметил, что инцидент произошёл за 300 метров до финиша. Спортсмен пересёк финишную черту своими ногами, просто ему немного помогли. После этого его спустили вниз и сразу отвезли в больницу.
«Сейчас с ним всё в порядке — мы контролировали ситуацию до конца, ему оказали необходимую помощь. Всё закончилось благополучно», — отметил Криворучко.
Ранее стало известно, что из соображений эпидемиологической безопасности были отменены 2 трейловых забега на 137 км и 80 км. Решение принято после того, как незадолго до старта в одном из районов маршрута был обнаружен суслик, погибший от чумы.
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