Шведский бегун попал в больницу после 30-километрового забега на Эльбрусе

Бегун из Швеции Том Эрик Сандстрём почувствовал себя плохо на финише 30-километрового трейл-забега в рамках Alpindustria Elbrus Race — 2025, прошедшего в субботу. Спортсмен был доставлен в одну из больниц Приэльбрусья. Об этом ТАСС рассказал технический директор гонки Дмитрий Криворучко, уточнив, что сейчас Сандстрём чувствует себя нормально.