Школьники из РФ завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали четыре медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике, проходившей в Сукре, Боливия. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Международная олимпиада по информатике (IOI) — это ежегодное соревнование для школьников средних и старших классов, которое проводится с 1989 года. В 2024 году все участники российской команды получили золотые медали. В 2025 году в соревнованиях участвовали юные программисты из 87 стран.
— Президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту особо подчеркивал, что Россия должна быть в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен. И нам надо предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения. Такой призыв точно отражает мышление наших ребят, которые завоевали на Международной олимпиаде по информатике два золота и два серебра, — говорится в сообщении.
Это значительно пополнило копилку наград российских школьников, которые в этом году завоевали 29 медалей на международных состязаниях. Вице-премьер выразил гордость за победителей и пожелал им уверенно двигаться к новым вершинам. Он также добавил, что правительство продолжит создавать условия для самореализации и развития талантов детей и молодежи.
В аппарате Чернышенко уточнили, что золотые медали получили Петр Лосев из школы № 57 в Москве и Владислав Жиганов из СУНЦ МГУ. Серебряные награды завоевали Гимран Абдуллин из лицея-интерната № 2 в Казани и Дарья Грекова из школы № 57 в Москве. Все участники являются победителями всероссийской олимпиады школьников по информатике.
Сборную России на IOI возглавил декан факультета информационных технологий и программирования университета ИТМО Андрей Станкевич. Подготовкой школьников занимался тренерский штаб под руководством преподавателей МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ, а директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев возглавлял этот штаб.
В общей сложности российские школьники имеют в своей копилке 20 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую медаль на основных международных олимпиадах, говорится в материале.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что трое учеников столичных школ стали одними из лучших на Международной олимпиаде по биологии. По словам главы города, Вера Красноперова из школы № 57 завоевала золотую медаль, Захар Дегтеренко из этого же учебного заведения — серебряную, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства — бронзовую.