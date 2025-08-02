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«Запад движется в логике продолжения войны». Куликов про сценарии развития конфликта в Украине

«Запад движется в логике продолжения войны при всех маневрах Трампа, который решает свою задачу. Перед ним стоит задача вывести США из прямого столкновения с Россией. Но это отнюдь не означает прекращение войны против России», — сказал он.

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад движется в логике продолжения войны, а президент США Дональд Трамп просто выполняет свои задачи. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил политический обозреватель, публицист Дмитрий Куликов.

«Запад движется в логике продолжения войны при всех маневрах Трампа, который решает свою задачу. Перед ним стоит задача вывести США из прямого столкновения с Россией. Но это отнюдь не означает прекращение войны против России», — сказал он.

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Дмитрий Куликов полагает, что «новой Украиной» вполне может стать какая-либо европейская страна. «Украина держится с трудом, поэтому Европе нужно будет торопиться. И роль фигуры Зеленского заключается в том, что он пока продолжает эту войну, и это всех устраивает. Но он провинился, когда попытался сбросить с шеи удавку, накинутую предыдущим руководством США», — подчеркнул эксперт.

По мнению Дмитрия Куликова, глобалистские круги на Западе не допустят этого, потому что действия Владимира Зеленского могут стать непредсказуемыми. «Если ему будет угрожать смерть от рук Запада, что вполне реалистично, ожидать можно всего. Поэтому удавку ему снять не дали. Даже ошейник туже затянули», — дополнил он. -0-

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