Дмитрий Куликов полагает, что «новой Украиной» вполне может стать какая-либо европейская страна. «Украина держится с трудом, поэтому Европе нужно будет торопиться. И роль фигуры Зеленского заключается в том, что он пока продолжает эту войну, и это всех устраивает. Но он провинился, когда попытался сбросить с шеи удавку, накинутую предыдущим руководством США», — подчеркнул эксперт.