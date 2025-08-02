Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три новых телеканала появились в Беларуси в августе 2025

«Белтелеком» сказал про три новых телеканала, появившихся в Беларуси с августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Три новых телеканала появились в Беларуси в августе 2025 года. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Белтелеком».

Согласно информации, с 1 августа 2025 года в расширенных, а также базовых пакетах Zala IPTV и в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala в тестовом режиме стали вещать три новых телеканала. Речь идет про телеканал .Black, предназначенный для мужской аудитории.

Также появился телеканала .Red для современной женской аудитории. В эфире — программы и сериалы производства ведущих мировых студий. Кроме того, в тестовом режиме заработал телеканал Timeless Dizi Channel, предлагающий зрителям лучшие турецкие драмы в жанре дизи.

Ранее БЖД сказала про задержку поезда Барановичи — Минск на 2,5 часа.

Тем временем власти думают снести старые дома и предприятие под новые многоэтажки в Минске.

А еще МАРТ сказал, кто виноват в дефиците картошки в магазинах Беларуси весной 2025.