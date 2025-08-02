Три новых телеканала появились в Беларуси в августе 2025 года. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Белтелеком».
Согласно информации, с 1 августа 2025 года в расширенных, а также базовых пакетах Zala IPTV и в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala в тестовом режиме стали вещать три новых телеканала. Речь идет про телеканал .Black, предназначенный для мужской аудитории.
Также появился телеканала .Red для современной женской аудитории. В эфире — программы и сериалы производства ведущих мировых студий. Кроме того, в тестовом режиме заработал телеканал Timeless Dizi Channel, предлагающий зрителям лучшие турецкие драмы в жанре дизи.
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