Три новых телеканала появились в Беларуси в августе 2025

Согласно информации, с 1 августа 2025 года в расширенных, а также базовых пакетах Zala IPTV и в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala в тестовом режиме стали вещать три новых телеканала. Речь идет про телеканал .Black, предназначенный для мужской аудитории.