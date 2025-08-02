Секреты яблочного мохито, травоплетения и предсказания от «Льняной карусели». Чем запомнился фест в Корме

Фестиваль «Льняная карусель» собрал сотни ценителей народной и ремесленной сокровищницы из Беларуси и России в Корме. Этот уголок Гомельской области в народе с любовью и уважением называют льняной столицей. Торжества в честь льна — северного шелка — проходят в горпоселке уже в восьмой раз. Корреспонденты БЕЛТА окунулись в атмосферу льняных арт-объектов, гастрономических изысков и моды.
Центр Кормы стал сплошным льняным кварталом с культом этой культуры. Фестиваль собрал сотни местных жителей и гостей из разных регионов Беларуси, а также России. Устоять перед очарованием местных мастеров и хранителей культуры не мог никто. На импровизированной сцене локации, где нон-стоп проходил мастер-класс по бытовым танцам, было горячо. В пляс шли даже высокопоставленные гости.
Центральный парк горпоселка превратился сегодня в сплошную фотозону с интерактивными площадками. В центре и основе каждой композиции — лен. Эта культура и изделия из нее были обыграны всесторонне: от снопов с милыми цветками глубокого синего цвета вплоть до фотозоны с шатром изо льна и кувшином молока, а также спальным местом с льняным постельным бельем на газоне прямо под открытым небом.
«Рады участвовать в этом интересном самобытном мероприятии. Искренние гостеприимство, щедрость души и теплота — так нас встречают трудолюбивые, талантливые и инициативные жители Кормянского района, которые сохранили и приумножают лучшие традиции своего народа. Мы близки по восприятию жизненных ценностей и по духу, поэтому рады сотрудничеству и готовы развивать наши отношения», — сказала заместитель главы администрации Вышневолоцкого округа Тверской области Елена Галкина, обращаясь к жителям района.
Город мастеров привлекал необыкновенными для горожан активностями. Сплести браслет из льняных волокон, сделать сувенир из дерева и льна на магнитной основе, вырезать узор по дереву — интерактив на любой вкус и возможности.
Андрей Павленко и Ульяна Гусева представляют музей льняных промыслов из города Вышний Волочек Тверской области. Их уголок манит гостей праздника ароматами разнотравья. «Мы приехали сюда издалека, чтобы познакомиться с регионом, привезли работы наших мастериц ткачества трав. Здесь все очень душевно, уютно, по-домашнему, с улыбками и радостью. Еще нам интересна сама организация фестиваля, потому что в этом месяце планируем провести у себя первый фестиваль льна. Были в Ярославле, теперь и в Беларуси», — рассказал мастер.
«Наши предки, в основном дедушки, плели коврики из березовых ветвей для бани. На полок клали — и получается массаж и сверху, и снизу. Плюс аромат прекрасный. А мы уже на современном этапе придумали использование подобных полотен в декоративных целях. Плетем панно из лекарственных ароматных трав. Их можно разместить не только в бане, но и на кухне, в спальне, украсить беседку и др. Такие панно, пока зеленые, радуют своей свежестью, натуральной красотой и ароматом. Впрочем, их можно использовать и два-три года», — добавила Ульяна Гусева.
Руководитель ансамбля «Сороки» Ольга Жернакова из Тверской области также впервые на празднике льна. «Проехали более 900 км, чтобы попасть на “Льняную карусель”. Нас душевно встретили, и на празднике все очень колоритно и атмосферно. У таких фестивалей есть душа, которую раскрывают фольклорные, народные песни. Только такие в нашем репертуаре, рады исполнить их и на сцене “Льняной карусели”. Поем и выступаем уже более 20 лет. Кроме музыкальных номеров, также представляем сувениры — льняные куклы, броши и мешочки счастья, главным компонентом которого являются волокна льна. В нашей области также сохранено и действует льнопроизводство», — отметила она.
Ткаческий мини-центр под открытым небом организовали мастера из Неглюбки Ветковского района. Руководитель детского кружка ткачества Неглюбского сельского центра ткачества Татьяна Суглоб со своей внучкой Дианой давали мастер-класс. Ткацкий станок в руках родственниц-умелиц создает невероятные узоры. «Это очень уникальное ремесло, древняя традиция. Его главное отличие в том, что рушники ткутся с изнаночной стороны. У нас более 200 узоров, и в рушниках комбинации практически никогда не повторяются. Начинаем учить деток с первого класса. У нас уникальное место — практически в каждом доме на чердаке сохранился ткацкий станок. Помню, еще маленькой девочкой смотрела со стороны, как мама ткала. Теперь и сами стараемся сохранить эту традицию и передать детям и внукам», — рассказала Татьяна.
От хлебосольного стола с необычными блюдами от Дубовицкой базовой школы гости не отходили. «Здесь у нас настой. Это “Мохито по-кормянски”. Здесь и листики свежей мяты, и дольки яблок, и вода чистейшая. Все настаивалось более суток. Смотрите, какой цвет красивый — насыщенный. Прохлаждающий и освежающий напиток — такого нигде не попробуете. Просто разлетаются и пышки по рецепту еще из советских времен. Тут и бублики, и баранки. Попробуйте эти конфетки-вишенки. Рецепт не разглашается, но с вами по секрету поделимся. В основе — желатин и сахарная пудра. Вкус исключительный», — поделились школьные умелицы.
Под народные мелодии продефилировали девушки в необыкновенных рукодельных нарядах. Это участницы конкурса «Клюсымка-2025». В образах берегини льняных полей они украшали праздничные локации.
Одна из прекрасных конкурсанток Анастасия Гоцманова представляет Кормянский центр творчества детей и молодежи, в наряде Клюсымки с удовольствием знакомилась с предлагаемыми на фестивальных площадках активностями, а заодно и дарила настроение гостям. «Костюм готовили три дня, вся семья помогала. Получилось очень красиво. Интрига, кто же из 12 девушек станет Клюсымкой этого года, разрешится уже этим вечером», — одарила очаровательной улыбкой девушка.
На фестивале во всем ощущалось торжество льна: от украшений в виде жар-птиц и павлинов с льняным опереньем до роскошных одежд и гастрономических изысков. На одной из локаций можно было получить и предсказания от «Льняной карусели».
К слову, зафиксированы и местные фестивальные рекорды. К примеру, при подготовке было изготовлено свыше 10 тыс. флажков, которые шатром украсили центральную площадь, а также 2 км ленты, 8 км ниток, 400 м ткани. А только на хвост каждого из прекраснейших павлинов, которые украшали праздничные локации, потрачено 40 снопов. Всего же на фестивальной площадке — 70 тюков льнотресты и три тракторные телеги снопов.
Организатором праздника выступает Кормянский райисполком. Фестиваль нацелен на развитие туристического потенциала района, пропаганду духовных ценностей и традиций народной культуры, повышение престижа труда льноводов. -0-Фото Сергея Холодилина.