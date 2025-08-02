Секреты яблочного мохито, травоплетения и предсказания от «Льняной карусели». Чем запомнился фест в Корме

Руководитель ансамбля «Сороки» Ольга Жернакова из Тверской области также впервые на празднике льна. «Проехали более 900 км, чтобы попасть на “Льняную карусель”. Нас душевно встретили, и на празднике все очень колоритно и атмосферно. У таких фестивалей есть душа, которую раскрывают фольклорные, народные песни. Только такие в нашем репертуаре, рады исполнить их и на сцене “Льняной карусели”. Поем и выступаем уже более 20 лет. Кроме музыкальных номеров, также представляем сувениры — льняные куклы, броши и мешочки счастья, главным компонентом которого являются волокна льна. В нашей области также сохранено и действует льнопроизводство», — отметила она.