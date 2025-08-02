Жители Финляндии бросили вызов властям из-за закрытой границы с РФ

Жители Финляндии решили бросить вызов властям из-за закрытых границ с Россией. Состоялся автопробег, организованный в знак солидарности с теми, кто выступает за открытие границ с Россией. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия — депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин.
«Здесь действительно много машин, я даже не знаю, сколько именно. Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», — резюмировал финский чиновник.
При этом он отметил, что во избежание арестов и эксцессов автопробег был согласован с полицией. Также Девяткин отметил, что этот автопробег был одним из крупнейших.
Напомним, в 2023 году финская сторона в одностороннем порядке закрыла КПП с Россией. Власти заявили, что этот шаг якобы был спровоцирован неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. При этом Хельсинки спустя время обвинили во всем Москву и заявили, что только от РФ будет зависеть открытия границы.