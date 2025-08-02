Жители Финляндии бросили вызов властям из-за закрытой границы с РФ

Напомним, в 2023 году финская сторона в одностороннем порядке закрыла КПП с Россией. Власти заявили, что этот шаг якобы был спровоцирован неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. При этом Хельсинки спустя время обвинили во всем Москву и заявили, что только от РФ будет зависеть открытия границы.