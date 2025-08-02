Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, каким бюджетникам проиндексируют зарплаты с 1 октября

С 1 октября 2025 года в России ожидается новое повышение заработной платы для определенных категорий государственных служащих. Более подробно об этом рассказал депутат Государственной думы РФ и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин из партии «Единая Россия».

С 1 октября 2025 года в России ожидается новое повышение заработной платы для определенных категорий государственных служащих. Более подробно об этом рассказал депутат Государственной думы РФ и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин из партии «Единая Россия».

По его словам, основанием для индексации стал проект поправок к правительственному постановлению, который предусматривает увеличение ранее установленного коэффициента с 4,5 процента до 7,6 процента из-за роста инфляции.

Говырин пояснил, что повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих как по контракту, так и по призыву. Пересчет зарплат будет осуществлен с октября, однако фактически повышенные выплаты начнут поступать уже в ноябре.

— Однако норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции. Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и закрепляют это в локальных актах — положении об оплате труда, коллективном договоре и других внутренних документах, — приводит слова Говырина RT.

Депутат добавил, что постановление правительства не налагает на коммерческие организации обязательств по индексации зарплат. Он также подчеркнул, что осенняя индексация в 2025 году будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, а решения по остальным категориям работников останутся в компетенции региональных властей и конкретных организаций.

В России в 2025 году количество граждан, чья ежемесячная заработная плата превышает один миллион рублей, достигло 45 428 человек. Наибольшая концентрация высокооплачиваемых специалистов наблюдается в сфере информации и связи (9,9 тысячи человек) и торговле (6,7 тысячи человек).

В связи с ростом инфляции в России с 1 октября отдельным категориям госслужащих повысят зарплату на 7,6 процента. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто еще может рассчитывать на повышение заработной платы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше