Генетики рассказали о болезнях, погубивших армию Наполеона в 1812 году

Наполеоновскую армию, отступавшую из Москвы в 1812 году, могли уничтожить не только холод и голод, но и массовые вспышки паратифа и возвратного тифа. К такому выводу пришли учёные, чьё исследование опубликовано на научном портале bioRxiv.org.
Согласно их данным, основную роль в гибели считавшейся непобедимой армии сыграли бактерии Salmonella enterica (возбудитель паратифа) и Borrelia recurrentis (возбудитель возвратного тифа). Их генетические следы были обнаружены при анализе ДНК, извлечённой из зубов 13 французских солдат, погибших во время отступления.
Обе инфекции активно распространяются в условиях антисанитарии, скопления людей и ослабленного иммунитета. Все эти факторы присутствовали в разрозненной и деморализованной армии Наполеона.
В результате за период с октября по декабрь 1812 года из 600 тысяч солдат погибло не менее 300 тысяч. Люди умирали от тяжелых форм тифа вместе с истощением, голодом и холодом.
Ранее сообщалось, что в Центральной России клещи начали разносить сыпной тиф Северной Азии.