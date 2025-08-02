В «Домодедово» опровергли сообщение об массовом увольнении сотрудников

Напомним, что некоторые СМИ писали, что около двухсот работников аэропорта «Домодедово» якобы покинули свои должности после того, как аэропорт перешёл под контроль государства. Указывалось, что причиной увольнения якобы стало «существенное снижение заработной платы» сотрудникам. Отмечалось, что теперь работники аэропорта якобы будут получать только 20% от оклада, остальное выплачивается в виде премии по усмотрению руководства. В СМИ сообщалось, что многие работники обратились в прокуратуру.