В «Домодедово» опровергли сообщение об массовом увольнении сотрудников

Руководство аэропорта «Домодедово» не подтвердило сведения о якобы массовых сокращениях персонала в связи с уменьшением заработной платы после передачи аэропорта в государственную собственность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Домодедово».
«Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности», — говорится в статье со ссылкой на администрацию аэропорта.
Напомним, что некоторые СМИ писали, что около двухсот работников аэропорта «Домодедово» якобы покинули свои должности после того, как аэропорт перешёл под контроль государства. Указывалось, что причиной увольнения якобы стало «существенное снижение заработной платы» сотрудникам. Отмечалось, что теперь работники аэропорта якобы будут получать только 20% от оклада, остальное выплачивается в виде премии по усмотрению руководства. В СМИ сообщалось, что многие работники обратились в прокуратуру.
Ранее KP.RU сообщил, что прокуратура должна была проверить действия сотрудников аэропорта «Домодедово» из-за коллапса с расписанием, вызванного атакой беспилотников. Отмечается, что Минтранс ежедневно мониторит оказание услуг в аэропорту «Домодедово».