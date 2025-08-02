В Мурманской области мошенники взломали Telegram-аккаунт замгубернатора Демченко

«Мошенники взломали аккаунт в Telegram первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Вам могут написать в личные сообщения со взломанного аккаунта или в специально созданном чате, в котором мошенники также выдают себя за Оксану Демченко», — пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение оперштаба региона.