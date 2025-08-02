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В Мурманской области мошенники взломали Telegram-аккаунт замгубернатора Демченко

Оперштаб Мурманской области предупредил, что от имени замгубернатора могут приходить сообщения странного содержания из-за взлома аккаунта.

Источник: Комсомольская правда

Штаб Мурманской области по оперативным вопросам сообщил о несанкционированном доступе к аккаунту в Telegram-мессенджере, который принадлежит первому заместителю губернатора региона Оксане Демченко.

«Мошенники взломали аккаунт в Telegram первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Вам могут написать в личные сообщения со взломанного аккаунта или в специально созданном чате, в котором мошенники также выдают себя за Оксану Демченко», — пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение оперштаба региона.

Администрация региона обращает внимание на риски, связанные с переходом по внешним ссылкам и предоставлением личной информации неизвестным лицам.

Отмечается, что мошенники стали придумывать все более изощренные методы обмана россиян. Недавно стало известно, что аферисты прибегают к трюку с домофоном, чтобы завладеть денежными средствами жертвы.