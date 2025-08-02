Спелеолог Алексей Акимов: По годовым кольцам сталактитов можно узнать прошлое Земли

— Мы берем всех желающих взрослых людей, которые сами за себя отвечают. Главное, чтобы человек был адекватный и вел себя нормально: не убежал, не потерялся, не упал в колодец. Это все-таки экстремальный спорт, где есть колодцы 50−100 метров. Конечно, у человека должна быть хорошая спортивная подготовка. И обязательно владение техникой SRT (одной веревки), для хождения по вертикальным пещерам. То есть базовая подготовка должна быть. Вообще, зимой мы проводим спелеошколу, которая длится 3 месяца, за это время начитывается теоретическая часть и производится практика в городских и полевых условиях. Туда принимаем даже школьников, но по разрешению родителей. Спелеологов сейчас не хватает, мы всегда рады новым лицам.