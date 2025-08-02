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Прыгнувшая с парашютом в 100 лет женщина назвала три правила долголетия

Жительница Соединенных Штатов совершила прыжок с парашютом в честь своего 100-летия и поделилась правилами, которые обеспечивают ей долгую и активную жизнь. О необычной истории рассказывает The Meadville Tribune.

Жительница Соединенных Штатов совершила прыжок с парашютом в честь своего 100-летия и поделилась правилами, которые обеспечивают ей долгую и активную жизнь. О необычной истории рассказывает The Meadville Tribune.

Пегги Вулф из Уэбб-Сити, штат Миссури, отпраздновала свой юбилей 20 июля. Поздравить ее пришли друзья и родственники, а кульминацией праздника стал прыжок с парашютом с высоты трех километров вместе с инструктором. Во время полета Вулф потеряла один ботинок, но не расстроилась и пошутила, что кто-то когда-нибудь его найдет и будет в недоумении.

Вулф сделала свой первый прыжок с парашютом в возрасте 92 лет. Она всегда мечтала об этом, но ждала момента, когда у нее не останется обязательств перед другими. Американка считает, что дожила до такого возраста благодаря трем простым принципам: активному образу жизни, правильному питанию и умеренному потреблению алкоголя.

— Делай то, что хочешь, пока можешь. Потому что ты никогда не знаешь, что принесет следующий год, — приводят ее слова в материале.

Другой столетний мужчина рассказал врачу-психиатру Максу Пембертону об 11 секретах долголетия. Он отметил, что главный секрет долгой жизни — акцент на мировоззрении.