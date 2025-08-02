«Эксклюзивный опыт»: Стало известно о страданиях рыжего из «Иванушек»

«Он настрадался. У него реально эксклюзивный опыт в этом отношении», — отметила собеседница Пятого канала.
Однако эксперт полагает, что если артист действительно встретит девушку, с которой захочет создать семью, он обязательно пойдёт в ЗАГС. По её словам, нынешняя партнёрша музыканта просто не соответствует статусу жены, поэтому он не торопится создавать семью.
Ранее Андрей Григорьев-Апполонов высказал мнение, что женщинам не стоит гнаться за карьерными достижениями, если семья финансово обеспечена супругом. По его убеждению, когда работа действительно нравится, её легко гармонично сочетать с семейными обязанностями.