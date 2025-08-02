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В Госдуме предложили давать россиянам кредиты под 2−3%: вот что для этого нужно сделать

Депутат Миронов предложил создать госбанк для выдачи кредитов по низким ставкам.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили россиянам выдавать кредиты под 2−3%. Оказалось, что для этого нужно создать специальный госбанк. Об этом рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью ТАСС.

«Надо радикально менять политику в области розничного кредитования: создать специализированный госбанк, где можно рефинансировать на льготных условиях имеющиеся долги и получать займы по минимальным (2−3%) ставкам. Другого выхода нет», — рассказал российский политик в разговоре с журналистами.

Миронов обеспокоен тем, что многие россияне прибегают к услугам микрофинансовых организаций. А также обращаются к «черным кредиторам». Граждане РФ рискуют быть обманутыми в надежде получить займ на более «выгодных» условиях.

Ранее KP.RU сообщил, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 18%, не исключено, что на следующем заседании регулятора этот показатель снизится еще больше.