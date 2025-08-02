В Финляндии состоялся автопробег в поддержку открытия границы с РФ

В Финляндии прошёл автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия, депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин.
«Здесь действительно много машин, я даже не знаю, сколько именно. Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть своих близких, родственников, семью и любимых», — сказал он в видеообращении.
Мероприятие было согласовано с полицией и собрало не менее ста автомобилей. Участники автопробега проехали к закрытому пункту пропуска «Нуйямаа» — одному из крупнейших по пассажиропотоку на финско-российской границе до его одностороннего закрытия финскими властями.
Власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией в ноябре 2023 года. Причиной послужил якобы неконтролируемый поток мигрантов.
В конце июня текущего года Европарламент поддержал заключение Европейской комиссии, разрешающее Финляндии ограничить пересечение границы с РФ.