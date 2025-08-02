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В Сумской области без вести пропала рота десантников ВСУ

Командование части официальной информации не предоставляет.

Источник: Аргументы и факты

Почти полный личный состав 2-й роты 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропал без вести в районе населенного пункта Юнаковка Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, сведения о пропавших бойцах поступили от их родственников. Командование части официальной информации не предоставляет, однако на аккаунтах подразделения в социальных сетях размещен призыв о наборе новых штурмовиков, отметил собеседник агентства.

Юнаковка играет важную роль в логистике украинской армии на этом направлении. В случае ее потери, снабжение подразделений ВСУ, расположенных вблизи границы с Суджанским районом Курской области, окажется под угрозой.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 10 штурмовых групп в районе Юнаковки.