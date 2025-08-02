«Я устал»: что оставил после себя умерший участник «Rolling Stones», покоривший мир

В 1976 году Хименес появился в популярном шоу «Субботний вечер в прямом эфире» вместе с Райем Кудером. Особую известность ему принесла работа над хитом «Streets of Bakersfield» 1988 года, который возглавил чарты Billboard. Как участник групп Texas Tornados и Los Super Seven он стал обладателем премии «Грэмми», а его участие в записи альбома Rolling Stones «Voodoo Lounge» в 1998 году окончательно закрепило его статус международной звезды.