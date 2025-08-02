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Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта

Симоньян: тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают большие опасения, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита в эфире программы «Настоящее историческое» на Радио России.

«Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — сказала она.

По словам медиаменеджера, сейчас искусственный интеллект выступает в роли помощника, в том числе в работе.

«Пока это очень удобный помощник, и главное, ты не можешь не пользоваться всеми этими возможностями, потому что ты же тогда отстаешь в своей работе, профессии, ты просто не имеешь права — я по себе говорю, как руководитель медийного холдинга —игнорировать», — добавила она.

Но Симоньян опасается, что в конечном итоге ИИ может стать разрушительным для человечества.