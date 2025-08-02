Гол Кордобы принёс Краснодару победу над московским Динамо в РПЛ

«Краснодар» набрал шесть очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Москвичи с четырьмя баллами опустились на девятую позицию. В следующем туре «Краснодар» 10 августа сыграет в гостях с «Оренбургом», «Динамо» в тот же день встретится с «Сочи» на стадионе «Фишт».