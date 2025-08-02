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Гол Кордобы принёс Краснодару победу над московским Динамо в РПЛ

«Краснодар» победил московское «Динамо» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0.

Источник: Life.ru

Единственный мяч на 87-й минуте забил нападающий Джон Кордоба.

«Краснодар» набрал шесть очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Москвичи с четырьмя баллами опустились на девятую позицию. В следующем туре «Краснодар» 10 августа сыграет в гостях с «Оренбургом», «Динамо» в тот же день встретится с «Сочи» на стадионе «Фишт».

Ранее Life.ru рассказывал о разгромной победе «Крыльев Советов» над «Ростовом» в стартовом матче 3-го тура РПЛ. Благодаря успеху клуб из Самары набрал семь очков и временно возглавил турнирную таблицу.