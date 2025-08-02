Вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью исчезла в районе Юнаковки Сумской области. Об этом сообщают российские силовые структуры.
— В Сумской области командование 95-й ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников. По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки, — сообщил источник ТАСС.
Командование не предоставляет информации о пропавших, но на официальной странице батальона появился пост с призывом к добровольцам присоединиться к штурмовым отрядам.
Юнаковка является ключевым логистическим узлом ВСУ в Сумском районе. После освобождения этого района противник столкнется с серьезными трудностями в обеспечении своих подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.
31 июля в ведомстве сообщили, что российские солдаты зачистили от украинских войск город Часов Яр в ДНР. Военные ВС РФ в боях уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю специальной военной операции.