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СМИ: главу азербайджанской диаспоры Урала задержали в Москве

Шахина Шыхлински, руководителя региональной общественной организации «Азербайджан-Урал», задержали в Москве и доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. По данным e1.ru, его задержание может быть связано с уголовными делами об убийствах и применении насилия в отношении представителей власти.

Шахина Шыхлински, руководителя региональной общественной организации «Азербайджан-Урал», задержали в Москве и доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. По данным e1.ru, его задержание может быть связано с уголовными делами об убийствах и применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее, в конце июля, Шыхлински был объявлен в федеральный розыск. По информации СМИ, следствие рассматривает его как возможного лидера этнической группировки, члены которой подозреваются в организации преступного сообщества, торговле наркотиками и других тяжких преступлениях.

Напряженность вокруг дела усилилась после ареста сына Шыхлински, Мутвалы, который обвиняется в наезде на сотрудника правоохранительных органов во время попытки задержания отца. Инцидент, попавший на видео, вызвал резонанс и привел к ужесточению мер в отношении семьи.

Ситуация развивается на фоне обострения российско-азербайджанских отношений, включая взаимные задержания граждан и дипломатические трения.