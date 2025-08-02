СМИ: главу азербайджанской диаспоры Урала задержали в Москве

Шахина Шыхлински, руководителя региональной общественной организации «Азербайджан-Урал», задержали в Москве и доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. По данным e1.ru, его задержание может быть связано с уголовными делами об убийствах и применении насилия в отношении представителей власти.
Ранее, в конце июля, Шыхлински был объявлен в федеральный розыск. По информации СМИ, следствие рассматривает его как возможного лидера этнической группировки, члены которой подозреваются в организации преступного сообщества, торговле наркотиками и других тяжких преступлениях.
Напряженность вокруг дела усилилась после ареста сына Шыхлински, Мутвалы, который обвиняется в наезде на сотрудника правоохранительных органов во время попытки задержания отца. Инцидент, попавший на видео, вызвал резонанс и привел к ужесточению мер в отношении семьи.
Ситуация развивается на фоне обострения российско-азербайджанских отношений, включая взаимные задержания граждан и дипломатические трения.