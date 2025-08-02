СМИ: главу азербайджанской диаспоры Урала задержали в Москве

Шахина Шыхлински, руководителя региональной общественной организации «Азербайджан-Урал», задержали в Москве и доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. По данным e1.ru, его задержание может быть связано с уголовными делами об убийствах и применении насилия в отношении представителей власти.