Лимиты на добычу диких животных установили в Ростовской области

Министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области поручено организовать процедуру выдачи разрешений на охоту: юридические лица и индивидуальные предприниматели будут получать бланки установленного образца, а для граждан выдача будет осуществляться в соответствии с установленными лимитами и квотами.