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Лимиты на добычу диких животных установили в Ростовской области

В Ростовской области полным ходом идут подготовительные работы к грядущему охотничьему сезону, который стартует 1 августа 2025 года и продлится до 1 августа 2026 года.

Губернатор региона, Юрий Слюсарь, определил лимиты на добычу некоторых видов дичи, включая лосей, различные виды оленей, косуль и барсуков. Подробности можно узнать в официальном источнике правовой информации.

Перечень животных, разрешенных к отстрелу, с указанием их численности и лимитов, прошел все необходимые этапы согласования и получил одобрение государственной экологической экспертизы.

Министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области поручено организовать процедуру выдачи разрешений на охоту: юридические лица и индивидуальные предприниматели будут получать бланки установленного образца, а для граждан выдача будет осуществляться в соответствии с установленными лимитами и квотами.

Напомним, что с 5 августа на территории Ростовской области можно будет охотиться на перепелов, голубей и горлиц.