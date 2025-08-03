Лимиты на добычу диких животных установили в Ростовской области

Губернатор региона, Юрий Слюсарь, определил лимиты на добычу некоторых видов дичи, включая лосей, различные виды оленей, косуль и барсуков. Подробности можно узнать в официальном источнике правовой информации.
Перечень животных, разрешенных к отстрелу, с указанием их численности и лимитов, прошел все необходимые этапы согласования и получил одобрение государственной экологической экспертизы.
Министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области поручено организовать процедуру выдачи разрешений на охоту: юридические лица и индивидуальные предприниматели будут получать бланки установленного образца, а для граждан выдача будет осуществляться в соответствии с установленными лимитами и квотами.
Напомним, что с 5 августа на территории Ростовской области можно будет охотиться на перепелов, голубей и горлиц.