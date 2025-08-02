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Для достижения мира на Украине нужно лишь одно: Орбан назвал условие

Орбан: Мир на Украине наступит, когда там признают невозможность членства в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Для достижения мира на Украине нужно выполнить лишь одно условие, в этом уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский политик отметил, что конфликт завершится тогда, когда и сами украинцы, и Запад откажутся от идеи, что страна должна стать членом НАТО.

«Мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», — назвал ключевое условие Орбан.

Также венгерский политик отметил, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу придется заключить всеобъемлющее соглашение, которое станет гарантом мира на Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что позиция Москвы в вопросе завершения конфликта на Украине неизменна. Кремль настаивает на устранении первопричин конфликта, а значит, Киев должен забыть о членстве в НАТО.

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