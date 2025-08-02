Для достижения мира на Украине нужно лишь одно: Орбан назвал условие

Для достижения мира на Украине нужно выполнить лишь одно условие, в этом уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский политик отметил, что конфликт завершится тогда, когда и сами украинцы, и Запад откажутся от идеи, что страна должна стать членом НАТО.