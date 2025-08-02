Стали известны дата место прощания с режиссером Ереминым

Прощание с театральным режиссером Юрием Ереминым состоится в понедельник, 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Моссовета.
— Прощание с Юрием Ивановичем Ереминым состоится 4 августа в 11:00 на Основной сцене Театра Моссовета, — говорится в сообщении.
О смерти народного артиста РСФСР стало известно днем ранее. Ему был 81 год. Причина смерти не уточнялась.
В 1971 году сценарист окончил актерский факультет ГИТИСа. За свою карьеру он успел поставить порядка 100 спектаклей как в России, так и за рубежом. Наиболее значимыми работами в творчестве Еремина считаются «Старик» по Максиму Горькому, «Идиот» по Федору Достоевскому, «Палата № 6» по Антону Чехову и «Царь Эдип».