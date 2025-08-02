«Локомотив» одержал три победы в трёх турах нового сезона РПЛ и единолично возглавил таблицу

«Пари НН», который из-за ремонта арены в Нижнем Новгороде проводит домашние матчи на резервных стадионах, проиграл в четвёртый раз со старта сезона (три поражения в чемпионате, одно в Кубке России). Пока клуб не может победить под руководством Алексея Шпилевского, который возглавил его в июне.