«Локомотив» одержал три победы в трёх турах нового сезона РПЛ и единолично возглавил таблицу

В составе победителей голами отличились Дмитрий Воробьёв (29-я минута), Алексей Батраков (59) и Сергей Пиняев (62). У проигравших отметились Вячеслав Грулёв (60) и Тьяго Весино (71).
Это третья победа железнодорожников в новом сезоне РПЛ после успехов в играх с «Сочи» (3:0, дома) и «Краснодаром» (2:1, на выезде). С девятью очками клуб возглавляет турнирную таблицу, сместив на вторую позицию самарские «Крылья Советов».
«Пари НН», который из-за ремонта арены в Нижнем Новгороде проводит домашние матчи на резервных стадионах, проиграл в четвёртый раз со старта сезона (три поражения в чемпионате, одно в Кубке России). Пока клуб не может победить под руководством Алексея Шпилевского, который возглавил его в июне.
Ранее бывший тренер Батракова Вячеслав Вашкевич оценил перспективы трансфера футболиста в Европу. Специалист уверен, что если у 20-летнего игрока есть стремление и желание играть на другом уровне, значит у него всё должно получиться.