Бунт против действий ТЦК в Виннице стал самым масштабным с начала СВО

Протест против деятельности территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) в Виннице на западе Украины стал крупнейшим с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его словам, акция сопровождалась столкновениями с полицией, избиениями женщин, массовыми задержаниями и возбуждением уголовных дел в отношении участников.
Источник отметил, что причиной бунта, вероятно, стала активизация работы местного ТЦК, который в срочном порядке формирует пополнение для 59-й отдельной мотопехотной бригады, несущей потери в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), а также для 120-й бригады территориальной обороны, действующей под Волчанском.
Ранее в Николаеве мужчина погиб при попытке избежать задержания сотрудниками ТЦК.