Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бунт против действий ТЦК в Виннице стал самым масштабным с начала СВО

Протест сопровождался столкновениями с полицией, избиениями женщин и массовыми задержаниями.

Источник: Аргументы и факты

Протест против деятельности территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) в Виннице на западе Украины стал крупнейшим с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, акция сопровождалась столкновениями с полицией, избиениями женщин, массовыми задержаниями и возбуждением уголовных дел в отношении участников.

Источник отметил, что причиной бунта, вероятно, стала активизация работы местного ТЦК, который в срочном порядке формирует пополнение для 59-й отдельной мотопехотной бригады, несущей потери в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), а также для 120-й бригады территориальной обороны, действующей под Волчанском.

Ранее в Николаеве мужчина погиб при попытке избежать задержания сотрудниками ТЦК.