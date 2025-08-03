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Петербург подарил Ленобласти на день рождения машину скорой помощи

Правительство Петербурга передало Ленинградской области машину скорой помощи. Об этом 2 августа сообщил губернатор Александр Беглов.

Сегодня Петербург и Ленинградская область — единая агломерация. Мы совместно решаем вопросы здравоохранения, транспорта, экологии, помогаем людям, нуждающимся в социальной защите. Два региона вместе заботятся о чистоте наших рек и озер, создают зеленый пояс вокруг Петербурга, открывают общие экологические маршруты. Для нас вы не просто соседи. Мы — едины. И сегодня мы ближе, чем когда-либо.

сказал Беглов

Известно, что в Ленинградской области более актуален, чем в Петербурге, вопрос доступности медицинской помощи. Многие граждане живут в небольших населенных пунктах, удаленных от больших городов.

«Мы не делим наших жителей, для нас в агломерации все свои. Мы — одна команда. Наш подарок поможет медицинским работникам Ленинградской области и принесет пользу людям», — сказал Александр Беглов.

В эти выходные Ленобласть празднует свое 98-летие. Основные мероприятия проходят в Киришах.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о закрытии в Ленобласти проекта, в рамках которого по региону ездил мобильный пункт профилактики ВИЧ, сифилиса, гепатитов B и C. Им занимался благотворительный фонд «Гуманитарное действие».

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