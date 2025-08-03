Петербург подарил Ленобласти на день рождения машину скорой помощи

Сегодня Петербург и Ленинградская область — единая агломерация. Мы совместно решаем вопросы здравоохранения, транспорта, экологии, помогаем людям, нуждающимся в социальной защите. Два региона вместе заботятся о чистоте наших рек и озер, создают зеленый пояс вокруг Петербурга, открывают общие экологические маршруты. Для нас вы не просто соседи. Мы — едины. И сегодня мы ближе, чем когда-либо.