Первое в Эстонии украинское радио «Друзи» прекратило FM-вещание

Первое в Эстонии украинское радио «Друзи» прекратило вещание в FM-диапазоне. Об этом проинформировал портал национального гостелерадио ERR.
Ранее команда проекта предупреждала, что станция может исчезнуть из эфира уже в начале августа из-за нехватки финансирования.
Основатели радио обратились к слушателям с открытым письмом, пояснив, что проект существует исключительно за счёт пожертвований и работы волонтёров. По их данным, ежемесячные расходы на вещание составляют порядка 8000 евро.
Ранее министр регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Террас предложил выкупать мясо диких кабанов, отстрелянных в рамках борьбы с африканской чумой свиней, для производства консервов, которые можно направлять для нужд Украины.