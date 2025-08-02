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Первое в Эстонии украинское радио «Друзи» прекратило FM-вещание

Ранее создатели радио заявляли, что проект существует только за счёт пожертвований и усилий волонтеров.

Источник: Аргументы и факты

Первое в Эстонии украинское радио «Друзи» прекратило вещание в FM-диапазоне. Об этом проинформировал портал национального гостелерадио ERR.

Ранее команда проекта предупреждала, что станция может исчезнуть из эфира уже в начале августа из-за нехватки финансирования.

Основатели радио обратились к слушателям с открытым письмом, пояснив, что проект существует исключительно за счёт пожертвований и работы волонтёров. По их данным, ежемесячные расходы на вещание составляют порядка 8000 евро.

Ранее министр регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Террас предложил выкупать мясо диких кабанов, отстрелянных в рамках борьбы с африканской чумой свиней, для производства консервов, которые можно направлять для нужд Украины.