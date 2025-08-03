Всплеск эмоций без фонтана: как прошел праздник у петербургских десантников

В принципе, опросив несколько мужчин в тельняшках, удалось узнать, что первый прыжок с парашютом — это всегда воспоминание со словом «страшно». Если спросить у 40-летнего десантника, он скажет — «страшно», у 23-летнего — тоже «страшно», у 60-летнего — ну вы поняли. Но несмотря на это, у петербургских десантников никогда не пропадало желание повторить прыжок снова и снова. У кого-то даже есть такая традиция, правда, она не из дешевых. Поэтому 2 августа защитники Родины зачастую ограничиваются задушевными встречами в беретах.