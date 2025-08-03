Всплеск эмоций без фонтана: как прошел праздник у петербургских десантников

«Позвольте вас поздравить, господа, с нашим праздником!».
При входе в парк сразу видны флаги, тельняшки и береты. Кто-то сидит в одиночестве с ярко выраженной грустью, а кто-то, напротив, в большой шумной компании. Но понурый вид тех, кто пришел один, затягивается ненадолго, ведь все друг другу как родные и сразу принимают в свои круги, а дальше идут разговоры о жизни, службе, женщинах и прожитых годах. На фоне играет тематическая музыка.
«В первую очередь в этот праздник можно встретиться с людьми, которые еще до сих пор живы, и для нас это очень такой сильный момент. Мы вспоминаем дни, когда было сложно», — рассказал Дмитрий, который служил в 2013 году.
В парке 300-летия собрались десантники разных возрастов, и, несмотря на разницу поколений, все друг с другом дружелюбны, общаются и жмут руки.
Сидевший со своим товарищем Александр, служивший с 2016 по 2017 год, поведал о том, что купание в фонтане и рвение тельняшки на себе — искаженная информация и миф, который уже сейчас потерял свою актуальность.
«Такого давно нет, лет 5, наверное. Чтобы, купаясь, на себе тельняшку рвать… Мне кажется, это совсем другого социального уровня люди. Меньше и меньше с каждым годом будет такого», — рассказал он.
Вместе с ним солидарны и другие десантники, которые случайно оказались рядом и подслушали разговор.
Александр вспомнил свой первый прыжок с парашютом. Перед самим полетом ему показали видео, где кто-то разбился. Стало страшно, но, как выяснилось, более жутко было прыгать второй раз.
«В первый ты не особо понимаешь, что происходит. То есть у тебя эмоции не совладают с твоими чувствами, с нервной системой. Второй страшнее, немножко по-другому эмоционально ощущается», — поделился десантник.
После диалога к Александру подошли другие отмечающие праздник и забрали его.
Рядом проходил молодой парень, и, как выяснилось, его дембель состоялся в этом году. Получается, для него это первый День ВДВ. Совсем недавно он прыгал с парашютом и говорит, что это было незабываемо и страшно, но потом привыкаешь.
В принципе, опросив несколько мужчин в тельняшках, удалось узнать, что первый прыжок с парашютом — это всегда воспоминание со словом «страшно». Если спросить у 40-летнего десантника, он скажет — «страшно», у 23-летнего — тоже «страшно», у 60-летнего — ну вы поняли. Но несмотря на это, у петербургских десантников никогда не пропадало желание повторить прыжок снова и снова. У кого-то даже есть такая традиция, правда, она не из дешевых. Поэтому 2 августа защитники Родины зачастую ограничиваются задушевными встречами в беретах.