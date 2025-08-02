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СМИ: Сенат США хочет отложить рассмотрение санкций против России до осени

Сенат Соединенных Штатов Америки не сможет рассмотреть законопроект о новых санкциях против России до конца лета 2025 года. Об этом пишет издание The Hill.

Сенат Соединенных Штатов Америки не сможет рассмотреть законопроект о новых санкциях против России до конца лета 2025 года. Об этом пишет издание The Hill.

Согласно информации журналистов, республиканцы-сенаторы планируют уйти на каникулы, вероятно, не успев завершить работу над обширным пакетом ограничительных мер.

— Я думаю, он (президент Дональд Трамп — Прим. «ВМ») будет очень осторожен в своих действиях. Но думаю, что он явно разочарован в Путине. И думаю, что теперь он начинает понимать, что многие из нас были правы, — сказал сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс.

Рабочая сессия верхней палаты Конгресса завершится в начале августа, а к обсуждению новых инициатив сенаторы вернутся только в сентябре, говорится в материале.

Несколькими днями ранее заместитель временного поверенного в делах США при Организации Объединенных Наций Джон Келли передал требование от Дональда Трампа заключить мир между Россией и Украиной к 8 августа.

Администрация президента США намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Об этом заявил глава Белого дома, пригрозив в противном случае ввести импортные пошлины. Кроме того, Трамп анонсировал введение новых санкций в отношении РФ по истечении 10-дневного срока ультиматума.

Также президент США заявил, что он «крайне разочарован» президентом России Владимиром Путиным, который «продолжает наносить удары» по территории Украины.

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