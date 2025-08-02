СМИ: Сенат США хочет отложить рассмотрение санкций против России до осени

— Я думаю, он (президент Дональд Трамп — Прим. «ВМ») будет очень осторожен в своих действиях. Но думаю, что он явно разочарован в Путине. И думаю, что теперь он начинает понимать, что многие из нас были правы, — сказал сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс.