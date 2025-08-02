В Канаде задержали птицу-террориста, спровоцировавшего пожар на ЛЭП: проводится допрос

Согласно источнику, пожарные в среду, 30 июля, выехали на вызов. Им пришлось тушить небольшое возгорание на ЛЭП. Позже специалисты, осматривающие место происшествия, выяснили, что пожар был вызван рыбой, которую птица уронила на провода, в результате полетели искры на сухую траву. «Преступницу» задержали и отправили в комнату для допроса, правда, не уточняется, будет ли птице предоставлен переводчик, чтобы сообщить ей о ее правах и выдвинуть обвинения.