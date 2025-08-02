В Канаде задержали птицу-террориста, спровоцировавшего пожар на ЛЭП: проводится допрос

Сотрудники пожарной службы Канады задержали пернатого хищника, который ранее стал причиной возгорания на линии электропередачи, уронив туда рыбу. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия.
«Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог, поскольку имеется крайне высокий риск того, что подозреваемый может улететь», — говорится в социальных сетях ведомства.
Согласно источнику, пожарные в среду, 30 июля, выехали на вызов. Им пришлось тушить небольшое возгорание на ЛЭП. Позже специалисты, осматривающие место происшествия, выяснили, что пожар был вызван рыбой, которую птица уронила на провода, в результате полетели искры на сухую траву. «Преступницу» задержали и отправили в комнату для допроса, правда, не уточняется, будет ли птице предоставлен переводчик, чтобы сообщить ей о ее правах и выдвинуть обвинения.
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