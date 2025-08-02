Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсоне и Николаеве после взрывов пропало электричество

Местные Telegram-каналы пишут, что в Николаеве начался пожар после взрыва.

Источник: Аргументы и факты

В украинском городе Николаеве на юге страны прогремел взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным портала «Страна.ua», в городе зафиксированы перебои с электроснабжением.

В социальных сетях также сообщается о пожаре, вспыхнувшем после взрыва. Детали инцидента пока не уточняются, однако очевидцы пишут, что на месте работают экстренные службы.

Отключения электричества зафиксированы и в подконтрольном Киеву Херсоне, где ранее также были слышны взрывы. Официальные причины происшествий пока не названы.