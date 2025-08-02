В Херсоне и Николаеве после взрывов пропало электричество

В украинском городе Николаеве на юге страны прогремел взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В регионе была объявлена воздушная тревога.
По данным портала «Страна.ua», в городе зафиксированы перебои с электроснабжением.
В социальных сетях также сообщается о пожаре, вспыхнувшем после взрыва. Детали инцидента пока не уточняются, однако очевидцы пишут, что на месте работают экстренные службы.
Отключения электричества зафиксированы и в подконтрольном Киеву Херсоне, где ранее также были слышны взрывы. Официальные причины происшествий пока не названы.