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«Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 1:0

В напряженном матче третьего тура Российской премьер-лиги «Краснодар» одержал минимальную победу над московским «Динамо» со счетом 1:0.

В напряженном матче третьего тура Российской премьер-лиги «Краснодар» одержал минимальную победу над московским «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол в игре был забит на 87-й минуте колумбийским нападающим Джоном Кордобой, который эффектно пробил из-за пределов штрафной площади.

Эта победа позволила «Краснодару» подняться на третью строчку турнирной таблицы, набрав шесть очков за три тура. «Динамо» же с четырьмя очками расположилось на девятой позиции.

Матч получился равным и острым, но решающий момент остался за хозяевами поля. Удар Кордобы стал одним из немногих действительно опасных моментов у ворот «Динамо» во втором тайме.