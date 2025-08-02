Кинолог объяснил популярность шпицев, как у Лукашенко

«Собака может пойти достаточно далеко и не очень внимательно слушать своего владельца. Нужно обязательно с детства их социализировать, приучать и обязательно обращаться к кинологу, который может решить те или другие вопросы с поведением именно по послушанию», — добавил кинолог.