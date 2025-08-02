Кинолог объяснил популярность шпицев, как у Лукашенко

Шпицы, как у белорусского лидера Александра Лукашенко, стали одной из самых популярных пород не только в России и Белоруссии, но и во всем мире. Секрет такой любви к этой породе собак aif.ru раскрыл президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
«Да, очень хорошая порода, подходит и для семей с детьми, для пожилых людей, для тех, у кого небольшая квартира, прекрасно могут жить и в загородном доме. Их не надо одевать в плохую погоду», — объяснил он.
По словам кинолога, характерная особенность этой породы — открытость для всех членов семьи и даже для друзей своих хозяев.
«Шпицы не сильно привязывается к одному члену семьи, они достаточно открыты, в этом есть большой плюс этой породы», — сказал эксперт.
По его словам, шпицам необходим строгий контроль во время прогулок.
«Собака может пойти достаточно далеко и не очень внимательно слушать своего владельца. Нужно обязательно с детства их социализировать, приучать и обязательно обращаться к кинологу, который может решить те или другие вопросы с поведением именно по послушанию», — добавил кинолог.
Также Уражевский рассказал о том, какие трудности могут возникнуть при содержании шпицев.
Отметим, шпиц Умка, принадлежащий президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попал в кадр во время встречи его хозяина с российским лидером Владимиром Путиным на Валааме.