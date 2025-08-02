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Кинолог объяснил популярность шпицев, как у Лукашенко

Белорусский лидер привез на Валаам своего шпица Умку.

Источник: Аргументы и факты

Шпицы, как у белорусского лидера Александра Лукашенко, стали одной из самых популярных пород не только в России и Белоруссии, но и во всем мире. Секрет такой любви к этой породе собак aif.ru раскрыл президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Да, очень хорошая порода, подходит и для семей с детьми, для пожилых людей, для тех, у кого небольшая квартира, прекрасно могут жить и в загородном доме. Их не надо одевать в плохую погоду», — объяснил он.

По словам кинолога, характерная особенность этой породы — открытость для всех членов семьи и даже для друзей своих хозяев.

«Шпицы не сильно привязывается к одному члену семьи, они достаточно открыты, в этом есть большой плюс этой породы», — сказал эксперт.

По его словам, шпицам необходим строгий контроль во время прогулок.

«Собака может пойти достаточно далеко и не очень внимательно слушать своего владельца. Нужно обязательно с детства их социализировать, приучать и обязательно обращаться к кинологу, который может решить те или другие вопросы с поведением именно по послушанию», — добавил кинолог.

Также Уражевский рассказал о том, какие трудности могут возникнуть при содержании шпицев.

Отметим, шпиц Умка, принадлежащий президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попал в кадр во время встречи его хозяина с российским лидером Владимиром Путиным на Валааме.

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