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Дополнительные электрички пустят в Волгограде в день матча «Ротора»

В понедельник, 4 августа, на «Волгоград Арене» пройдет игра 3-го тура чемпионата страны по футболу среди команд Первой лиги. В гости к «Ротору» пожалует «Енисей» из Красноярска.

В день матча для удобства футбольных болельщиков в Волгограде будут назначены дополнительные рейсы городских электричек.

Так, 4 августа в 22.13 от ст. Краснооктябрьской отправится электропоезд до ст. Шпалопропитка. От нижней платформы о. п. Мамаев курган состав отъедет в 22.20, сообщили в компании-перевозчике. На конечную станцию он прибудет в 23.26.

А в 22.20 от ст. Волгоград-1 отъедет электричка до Волжского. В 22.26 — отправление от верхней платформы о. п. Мамаев курган. Прибытие на ст. Волжский — в 23.04.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием, чтобы спланировать свою поездку.