Дополнительные электрички пустят в Волгограде в день матча «Ротора»

Так, 4 августа в 22.13 от ст. Краснооктябрьской отправится электропоезд до ст. Шпалопропитка. От нижней платформы о. п. Мамаев курган состав отъедет в 22.20, сообщили в компании-перевозчике. На конечную станцию он прибудет в 23.26.