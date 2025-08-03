Дополнительные электрички пустят в Волгограде в день матча «Ротора»

В день матча для удобства футбольных болельщиков в Волгограде будут назначены дополнительные рейсы городских электричек.
Так, 4 августа в 22.13 от ст. Краснооктябрьской отправится электропоезд до ст. Шпалопропитка. От нижней платформы о. п. Мамаев курган состав отъедет в 22.20, сообщили в компании-перевозчике. На конечную станцию он прибудет в 23.26.
А в 22.20 от ст. Волгоград-1 отъедет электричка до Волжского. В 22.26 — отправление от верхней платформы о. п. Мамаев курган. Прибытие на ст. Волжский — в 23.04.
Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием, чтобы спланировать свою поездку.