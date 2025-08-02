На популярный российский курорт надвигается непогода

В Сочи и федеральном территории Сириус ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении администрации города-курорта.
С ночи 3 августа и до конца суток, а также 4 августа, там пройдут сильные ливневые дожди с грозой, возможен град. Ветер усилится, его порывы будут достигать 20−22 м/с.
«Прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, местами сильные. Возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20−22 метров в секунду», — предупреждают в городской мэрии.
В результате ухудшения погоды в реках возможны подъемы уровня воды. В акватории Черного моря существует вероятность формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое.
Городские службы уже переведены в режим повышенной готовности. Власти призывают горожан и туристов соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от походов в горы и отдыха у воды.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье местами за сутки выпало больше месячной нормы осадков.