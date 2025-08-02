Times: в Уэльсе появятся поселения только для белых людей

Лидер движения, Саймон Биркетт, заявил о намерении создать подобные сообщества в каждом графстве Великобритании и собирается привлечь около миллиона фунтов для реализации своей идеи, которую он называет «альтернативой тьме». В своих комментариях он проводит параллели с белыми общинами в Южной Африке, лагерями в американском штате Арканзас и группами из движения «Свободная Швеция», подчеркивая необходимость развития собственных бизнесов и институтов.