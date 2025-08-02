Times: в Уэльсе появятся поселения только для белых людей

В Великобритании началось строительство новых поселений, предназначенных исключительно для белых жителей, сообщает газета The Times.
По информации издания, инициатива под названием The Woodlander Initiative уже собрала около 162 тысяч фунтов стерлингов (примерно 215 тысяч долларов) в виде пожертвований. Первые два проекта возводятся в Уэльсе, и планируется расширение этой деятельности по всей стране.
Лидер движения, Саймон Биркетт, заявил о намерении создать подобные сообщества в каждом графстве Великобритании и собирается привлечь около миллиона фунтов для реализации своей идеи, которую он называет «альтернативой тьме». В своих комментариях он проводит параллели с белыми общинами в Южной Африке, лагерями в американском штате Арканзас и группами из движения «Свободная Швеция», подчеркивая необходимость развития собственных бизнесов и институтов.
На данный момент власти не дают официальных комментариев относительно деятельности этой организации. На сайте проекта не указано, что сообщества будут закрытыми для представителей других рас. Основной акцент делается на противодействии глобализации и возвращении к природным ценностям.
Также отмечается, что желающие присоединиться должны разделять идеи национализма и придерживаться определенных правил.
Ранее сообщалось, что в тюрьмах Англии и Уэльса находится рекордное число мигрантов, осужденных за преступления против половой неприкосновенности личности, показатель на 9,9% выше, чем год назад.