Симоньян предупредила о неожиданной опасности ИИ: вот о чем она

Искусственный интеллект активно развивается на территории России и других стран мира. Нейросети находят применение во многих областях жизнедеятельности. Однако скорость развития ИИ вызывает опасения. Такое предупреждение сделала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Радио России».
По ее мнению, искусственный интеллект выступает в роли помощника, но может стать разрушительным для человечества. Главред RT подчеркнула, что не пользоваться ИИ сейчас нельзя.
«Если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — заявила Маргарита Симоньян.
По мнению руководителя Machine Intelligence Research Institute Нейта Соареса, если человечество продолжит развивать искусственный интеллект в том же темпе, то вероятность его вымирания из-за ИИ составит как минимум 95%.