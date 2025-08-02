Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян предупредила о неожиданной опасности ИИ: вот о чем она

Симоньян назвала ИИ разрушительным для человечества.

Источник: Комсомольская правда

Искусственный интеллект активно развивается на территории России и других стран мира. Нейросети находят применение во многих областях жизнедеятельности. Однако скорость развития ИИ вызывает опасения. Такое предупреждение сделала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Радио России».

По ее мнению, искусственный интеллект выступает в роли помощника, но может стать разрушительным для человечества. Главред RT подчеркнула, что не пользоваться ИИ сейчас нельзя.

«Если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — заявила Маргарита Симоньян.

По мнению руководителя Machine Intelligence Research Institute Нейта Соареса, если человечество продолжит развивать искусственный интеллект в том же темпе, то вероятность его вымирания из-за ИИ составит как минимум 95%.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше