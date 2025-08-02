Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР — Минобороны

Бойцы российской армии осуществили неожиданный удар по силам ВСУ в ходе возвращения контроля над населенным пунктом Александро-Калиново в ДНР, и установили контроль над нам, войдя в село с северного направления, сообщает РИА Новости.

Бойцы российской армии осуществили неожиданный удар по силам ВСУ в ходе возвращения контроля над населенным пунктом Александро-Калиново в ДНР, и установили контроль над нам, войдя в село с северного направления, сообщает РИА Новости.

Отличились военнослужащие группировки «Юг», а конкретно — 10-го гвардейского танкового полка. На подступах к селу ВСУ создали противотанковый ров с колючей проволокой. Однако российские военные обнаружили слабый участок. Прорыв осуществлялся мелкими группами — не только в пешем порядке, но также — на мотоциклах, танках и боевых машинах пехоты. Противник оказывал сопротивление, попытался контратаковать с применением беспилотников, однако безуспешно. В результате, в Александро-Калиново водружен российский государственный флаг.

Как сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка группировки войск «Юг» под позывным «Ротер», северная сторона населенного пункта оказалась доступной, и бойцы начали вхождение с севера, что явилось неожиданностью для ВСУ. Потом началось продвижение крупными подразделениями, с освобождением одной позиции за другой и зачисткой каждого строения и землянки.

Как пояснил «Ротер», потребовалось обойти населенный пункт с северного фланга, потому что в центральной части подразделения ВСУ успели возвести трехметровые валы и противотанковый ров с колючей проволокой, параллельно запуская в воздух группы беспилотных летательных аппаратов.

Дополнительно, в сводке Минобороны уточнялось об атаках по вражеским тыловым объектам. Поражены склады хранения беспилотников, пункты временного размещения украинских формирований и зарубежных наемников.

Читайте материал по теме: Украинская армия отправила на оборону посёлка в ДНР иностранных наёмников.