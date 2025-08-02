ВС РФ взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР — Минобороны

Бойцы российской армии осуществили неожиданный удар по силам ВСУ в ходе возвращения контроля над населенным пунктом Александро-Калиново в ДНР, и установили контроль над нам, войдя в село с северного направления, сообщает РИА Новости.
Отличились военнослужащие группировки «Юг», а конкретно — 10-го гвардейского танкового полка. На подступах к селу ВСУ создали противотанковый ров с колючей проволокой. Однако российские военные обнаружили слабый участок. Прорыв осуществлялся мелкими группами — не только в пешем порядке, но также — на мотоциклах, танках и боевых машинах пехоты. Противник оказывал сопротивление, попытался контратаковать с применением беспилотников, однако безуспешно. В результате, в Александро-Калиново водружен российский государственный флаг.
Как сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка группировки войск «Юг» под позывным «Ротер», северная сторона населенного пункта оказалась доступной, и бойцы начали вхождение с севера, что явилось неожиданностью для ВСУ. Потом началось продвижение крупными подразделениями, с освобождением одной позиции за другой и зачисткой каждого строения и землянки.
Как пояснил «Ротер», потребовалось обойти населенный пункт с северного фланга, потому что в центральной части подразделения ВСУ успели возвести трехметровые валы и противотанковый ров с колючей проволокой, параллельно запуская в воздух группы беспилотных летательных аппаратов.
Дополнительно, в сводке Минобороны уточнялось об атаках по вражеским тыловым объектам. Поражены склады хранения беспилотников, пункты временного размещения украинских формирований и зарубежных наемников.
Читайте материал по теме: Украинская армия отправила на оборону посёлка в ДНР иностранных наёмников.