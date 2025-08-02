Отличились военнослужащие группировки «Юг», а конкретно — 10-го гвардейского танкового полка. На подступах к селу ВСУ создали противотанковый ров с колючей проволокой. Однако российские военные обнаружили слабый участок. Прорыв осуществлялся мелкими группами — не только в пешем порядке, но также — на мотоциклах, танках и боевых машинах пехоты. Противник оказывал сопротивление, попытался контратаковать с применением беспилотников, однако безуспешно. В результате, в Александро-Калиново водружен российский государственный флаг.