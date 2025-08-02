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Спецпосланник Трампа Уиткофф отправится в Москву в ближайшие выходные

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, намерен посетить Москву в ближайшие выходные. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, выразив оптимизм относительно возможного прорыва в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, намерен посетить Москву в ближайшие выходные. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, выразив оптимизм относительно возможного прорыва в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине.

Уитэкер в интервью NBC отметил, что США стремятся к соглашению между сторонами конфликта. Он также предположил, что визит Уиткоффа в Россию поможет в достижении этой цели.

— Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (в процессе украинского урегулирования — прим. «ВМ»), — заявил Уитэкер в интервью телекомпании NBC.

Администрация президента США намерена достичь договоренностей с РФ по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, в свою очередь, ответил, что в Кремле осведомлены о решении Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине.

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