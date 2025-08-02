Спецпосланник Трампа Уиткофф отправится в Москву в ближайшие выходные

Администрация президента США намерена достичь договоренностей с РФ по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, в свою очередь, ответил, что в Кремле осведомлены о решении Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине.