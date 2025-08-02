На Турцию обрушились ливни: город затопило, на популярном курорте объявили об опасности высоких волн

На юго-западе Турции в городе Денизли в результате продолжающихся ливней затопило дома, подземные переходы и рабочие места. О ЧП сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
«Ливень, начавшийся в вечерние часы в центре города, негативно повлиял на повседневную жизнь и транспорт. В результате ливня подземные переходы YSE и Fatih оказались заполнены водой», — рассказывает СМИ.
Канализационные колодцы не справляются с количеством поступающей воды. Она, к примеру, уже скопилась на дороге в районе Топраклык, в результате чего несколько строений было затоплено. Автомобили, которые застряли в подземном переходе, из западни вытаскивали своими силами простые прохожие и спасатели.
Накануне о разбушевавшейся погоде сообщали местные метеорологи. По их словам, в результате сильных дождей в курортной Анталье и вовсе может повысится высота волн в море.
Как KP.RU писал ранее, рыбоперерабатывающий комбинат «Алаид» в Северо-Курильске практически полностью оказался под водой после прохождения волны цунами. Известно, что пострадавших нет.