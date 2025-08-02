На Турцию обрушились ливни: город затопило, на популярном курорте объявили об опасности высоких волн

Канализационные колодцы не справляются с количеством поступающей воды. Она, к примеру, уже скопилась на дороге в районе Топраклык, в результате чего несколько строений было затоплено. Автомобили, которые застряли в подземном переходе, из западни вытаскивали своими силами простые прохожие и спасатели.