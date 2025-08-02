Симоньян рассказала о своей книге

«В том мире, который я описываю, и эмоциональных триггеров не будет, потому что не будет эмоций, потому что эмоции будут считаться болезнью — как это происходит уже сейчас в так называемых развитых странах, когда людей залечивают огромным количеством лекарств: от нейролептиков до опиатов… И в том мире, который я описываю, люди, ну не люди, слово “люди” тоже запрещено, человекоподобные — они в том мире, который я описываю, обязаны принимать стабилизаторы, некий набор вот таких химических веществ, которые держат психику в ровном состоянии и лишают человека того, что мы называем характером, лишают эмоций, а самое главное — лишают человека способности любить», — добавила Симоньян.