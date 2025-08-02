Симоньян рассказала о своей книге

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» — о пути человечества, о том, что смерти нет, а Бог есть.
«Книга о пути человечества… Книга о том, что смерти нет, а Бог есть. Вот о чем книга. Книга о том, как библейские пророчества и то, что написано в “Откровении Иоанна”, собственно говоря, в “Апокалипсисе”, это версия, моя такая несмелая версия о том, как это может в итоге произойти в реальности, исходя из того, куда мы движемся как человечество уже сегодня», — сказала Симоньян в эфире программы «Настоящее историческое» на Радио России.
Она отметила, что если дочитать произведение до конца, то можно прийти к выводу, что это «не антиутопия, а утопия», потому что заканчивается все хорошо. Симоньян подчеркнула, что при этом для того, чтобы прийти к утопии, к некоему идеальному миру, первые «много-много-много-много страниц книги — это антиутопия», потому что читатель, по ее словам, знакомится с той жизнью, которая может быть в будущем.
«В том мире, который я описываю, и эмоциональных триггеров не будет, потому что не будет эмоций, потому что эмоции будут считаться болезнью — как это происходит уже сейчас в так называемых развитых странах, когда людей залечивают огромным количеством лекарств: от нейролептиков до опиатов… И в том мире, который я описываю, люди, ну не люди, слово “люди” тоже запрещено, человекоподобные — они в том мире, который я описываю, обязаны принимать стабилизаторы, некий набор вот таких химических веществ, которые держат психику в ровном состоянии и лишают человека того, что мы называем характером, лишают эмоций, а самое главное — лишают человека способности любить», — добавила Симоньян.
Симоньян подчеркнула, что в том мире, который описан в ее художественном произведении, «островком нормальности остается Россия».
Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT отметила, что этот роман — еще и о силе молитвы, о том, что человечество, лишившись привычных энергоносителей из-за ядерной войны, приходит к тому, что существует энергия веры, которая способна многое изменить.