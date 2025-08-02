В Симферополе отметили 100-летие со дня рождения писательницы Елены Криштоф

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Выставка книг и творческий вечер, посвященный памяти и 100-летию со дня рождения крымской писательницы, публициста Елены Криштоф прошел в Симферополе, сообщили РИА Новости в симферопольской библиотеке имени Александра Пушкина.
В творческом вечере принимали участие люди, близко знавшие крымскую писательницу, коллеги, друзья. Они рассказали ее биографию, подробности творческого пути, друзья Криштоф поделились воспоминаниями о ней и ее жизни, подготовили фильм с архивными кадрами и съемками, интервью писательницы.
Жизнь Криштоф связана с городом Алушта, в котором она родилась 16 июня 1925 года и где ребенком пережила оккупацию Крыма в годы войны. Позднее личные воспоминания о войне также найдут отражение в рассказах и повестях.
Окончив филфак Крымского педагогического института (ныне Крымский федеральный университет), Криштоф работала в школе в поселке Первомайское. В те годы увидят свет ее первые повести. Тогда же начинается ее творческая жизнь и работа. В 1965 году она становится членом Союза писателей СССР. Как рассказали друзья и коллеги писательницы, она часто бывала в Переделкино, близко знала поэта Арсения Тарковского.
В собрании изданных Криштоф трудов — три романа, несколько повестей, десятки рассказов. Криштоф трепетно относилась к Пушкину, знала наизусть «Евгения Онегина», восхищалась творчеством поэта, изучала архивы. Пушкину посвящен роман «Для сердца нужно верить. Круг гения», изданный в 1988 году в Симферополе и переизданный в 1997 году в Москве.
Созданию новых книг предшествовала большая работа с источниками, архивами, исторической литературой — касалось ли это легенд Крыма, его древних времен, эпохи присоединения к России, Крымской войны или его современной жизни. На выставке были представлены экземпляры изданных книг писательницы, в том числе популярные «Легенды Крыма» и «Сто рассказов о Крыме». Криштоф ушла из жизни 1 августа 2001 года, похоронена в Симферополе.