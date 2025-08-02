В Симферополе отметили 100-летие со дня рождения писательницы Елены Криштоф

Окончив филфак Крымского педагогического института (ныне Крымский федеральный университет), Криштоф работала в школе в поселке Первомайское. В те годы увидят свет ее первые повести. Тогда же начинается ее творческая жизнь и работа. В 1965 году она становится членом Союза писателей СССР. Как рассказали друзья и коллеги писательницы, она часто бывала в Переделкино, близко знала поэта Арсения Тарковского.