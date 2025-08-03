Отдых на популярном пляже обернулся кошмаром: десятки туристов в больнице

Туристы, отдыхающие на пляже в португальском Назаре, попали в больницу. Десятки людей доставлены в медучреждения из-за тошноты и рвоты, вызванных грязной водой. Об этом пишет агентство Belga.
В материале утверждается, что никто из туристов не пребывает в тяжелом состоянии. Всего госпитализировано 50 человек. Из них 28 пострадавших — дети.
Как уточняется, власти связали инцидент с проблемами в канализационной сети. С пятницы, 1 августа, купаться на пляже временно запрещено.
Между тем в Эстонии пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород. Туристы стоят в километровых очередях. Пограничники нехотя впускают эстонцев в Россию, отметили жители.