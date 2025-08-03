Что можно и нельзя делать на Онуфрия Молчаливого 3 августа, когда провожают лето

Православная церковь 3 августа вспоминает Онуфрия Молчаливого. В народе принято праздновать день Онуфрия Молчаливого. Согласно приметам, в названный день все следует делать молча. А еще с 3 августа начинали провожать лето.
Что нельзя делать 3 августа.
Не следует оставлять беспорядок в доме. Считалось, что это может обернуться неприятностями. Запрещено купаться. Все дело в том, что купальный сезон завершался 2 августа в Ильин день (подробнее мы писали здесь) и это становится опасным.
Что можно делать 3 августа.
По традиции, с названной даты начинали провожать лето и собирать яблоки. Как правило, их не ели до Яблочного спаса. Указанный праздник православные верующие будут отмечать 19 августа. А еще 3 августа рекомендуется провести в молчании.
Согласно приметам, холодная ночь предсказывает суровую и раннюю зиму. В том случае, если плавают мелкие рыбки, то погода переменится.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси с 4 по 10 августа: «Нас ждет стабильная нестабильность».
Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.