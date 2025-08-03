Открытка на День железнодорожника

Сегодня этот праздник объединяет не только машинистов и проводников, но и тысячи других профессионалов, без которых невозможно представить работу отрасли. Сотрудники вокзалов и депо, путейцы, диспетчеры, строители магистралей и работники метро — все они вносят свой вклад в бесперебойное движение поездов. Благодаря их слаженной работе ежедневно перевозятся сотни тысяч пассажиров и миллионы тонн грузов, обеспечивая экономическую стабильность страны.