Династия, сгинь: экшен-видеоигра Wuchang неожиданно оказалась хитом

Но всё сказанное не должно никак умалить важный тренд, который очень ярко обозначил Wuchang. Китайский игропром с каждым годом всё сильнее навязывает конкуренцию другим мощным геймдев-регионам: США и Европе. Среди крупнейших релизов из Поднебесной — хитовые Genshin Impact и Honkai: Star Rail, гача-игры, аудитория которых идет на десятки миллионов. И не только жителей КНР. При этом направление ААА-гейминга также медленно, но верно развивается: Black Myth: Wukong застыл в одном шаге от победы «Лучшая игра 2024 года» на игровом «Оскаре», а впереди большие и амбициозные продукты: ролевой экшен Lost Soul Aside, историческое приключение Where Winds Meet и продолжение мобильного суперхита Honor of Kings: World. Китайский мультфильм «Нэчжа» уже возглавил мировой бокс-офис года в кинематографе. Теперь дело за играми.