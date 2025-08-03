Династия, сгинь: экшен-видеоигра Wuchang неожиданно оказалась хитом

В России начали продавать одну из самых заметных китайских игр года Wuchang: Fallen Feathers. Она продолжает традиции, начатые проектами «Вуконг» (Black Myth: Wukong) и «Вулонг» (Wo Long: Fallen Dynasty), проект уже называют в числе самых сложных экшенов года. Несмотря на высокий порог вхождения, пользователи выстраиваются за релизом в очереди, а эксперты с изумлением диагностируют геополитические изменения в мире производителей видеоигр. Похоже, Китай там всерьез и надолго. В России игра доступна без каких-либо ограничений со стороны правообладателя — студии 505 Games.
Бойцы категории «Ву».
Для тех, кто следит за индустрией азиатских игр, три проекта с похожими названиями — Wuchang, Wukong, Wo Long — наверняка не остались незамеченными. Все они созданы разными студиями из Поднебесной, однако объединяет их общий тренд: откровенное заимствование «души» From Software. С Вулонгом всё шло гладко, Вуконг произвел настоящий фурор. Wuchang стал самым противоречивым из этой троицы. Сразу оговоримся, что это добротно выполненный проект с рядом уникальных черт, выделяющих его среди аналогов. Копию игры для подготовки обзора предоставила компания «Ачивка», крупнейший в РФ дистрибьютор консолей и видеоигр.
Wuchang: Fallen Feathers, позиционируемая как игра о династии Мин, но с фэнтези-элементами, слабо реализует свои обещания: локации неотличимы от многих Souls-проектов, а сюжет требует сбора подсказок по крупицам. Главная героиня — Учань, пиратка, на теле которой растут перья, а в черепе есть дыры (точная причина не важна, главное — жуткий вид); ее цель — найти виновников эпидемии и вернуть себе потерянную память.
Начало игры кажется банальным «иди туда, не знаю куда». Учань просыпается у подножия статуи Будды, получает меч от оборванной женщины в лохмотьях и отправляется «чистить провинцию Шу» от заразы. Вокруг разруха, люди сходят с ума и превращаются в монстров (големы, тролли, вампирши, гробообразные существа с ножками, безумные сороконожки и др.), при этом агрессия тварей растет: они нападают из-за угла или проламывают стены, вынуждая игрока бежать к алтарям восстанавливать здоровье.
Игровой процесс с лабиринтами, боссами и непрерывным циклом смертей и возрождений знаком любителям жанра. При этом имеет нюансы: вместо костров — алтари, вместо «эстуса» — фляга с «маной», души называются «красной ртутью», а враги восстанавливают здоровье, пока игрок не отдыхает. Система прокачки: выбора класса нет, нужно тратить «красную ртуть» на навыки в дереве талантов, при этом можно менять распределение очков в любой момент без потерь — редкость для жанра, дающая свободу экспериментам.
Боевая система тоже имеет сюрпризы: если в Wo Long и Wukong игроки привыкли парировать, в Wuchang сначала пугает отсутствие блока и парирования, но позже выясняется, что это отдельные навыки для каждого оружия (например, для длинного меча можно разблокировать мощный колющий удар, рассекающий броню). Позже открываются увороты, комбинация оружия и магии (заклинания зависят от «небесной силы», зарабатываемой уклонением и блоком). Тактических возможностей хватает.
Боссы вызывают смешанные чувства: сначала разочарование от слабости супостатов, потом настоящие испытания (например, гигантская сороконожка, с которой нужно биться полчаса, или безумная свинья с двумя мечами, выпускающая водяные атаки). Бои многофазные: первая фаза простая, вторая — кошмар; если к концу не осталось здоровья, придется перезагружать сохранение. Геймеры, которым недостает усидчивости и дисциплины, вряд ли увидят больше 20% контента, так как бросят игру после первого же сложного босса.
Жанр сохраняет популярность.
— За последние 10 лет мы реализовали через свои каналы продаж более 100 тыс. дисков с играми родоначальника жанра компании From Software, бесспорным лидером среди них является Bloodborne. У игр From Software сформировался собственный особый визуальный стиль, поэтому интересно увидеть, что нового смогут предложить сторонние разработчики в хорошо известном и любимом многими геймерами жанре. В начале августа Wuchang Fallen Feathers для консоли PlayStation 5 поступит в наши каналы продаж, — добавил он.
Редакция протестировала версии для PlayStation 5 и для ПК. Консольная версия стабильно работает с частотой кадров 60 FPS, ощущается комфортно. У версии для персональных компьютеров множество проблем с производительностью. Чем красивее локация, тем хуже работает игра, однако даже на средних настройках FPS не опускается ниже 40. Визуально проект выглядит симпатично, особенно главная героиня-пиратка, однако технические недочеты портят впечатление.
Но всё сказанное не должно никак умалить важный тренд, который очень ярко обозначил Wuchang. Китайский игропром с каждым годом всё сильнее навязывает конкуренцию другим мощным геймдев-регионам: США и Европе. Среди крупнейших релизов из Поднебесной — хитовые Genshin Impact и Honkai: Star Rail, гача-игры, аудитория которых идет на десятки миллионов. И не только жителей КНР. При этом направление ААА-гейминга также медленно, но верно развивается: Black Myth: Wukong застыл в одном шаге от победы «Лучшая игра 2024 года» на игровом «Оскаре», а впереди большие и амбициозные продукты: ролевой экшен Lost Soul Aside, историческое приключение Where Winds Meet и продолжение мобильного суперхита Honor of Kings: World. Китайский мультфильм «Нэчжа» уже возглавил мировой бокс-офис года в кинематографе. Теперь дело за играми.