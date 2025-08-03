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Народный календарь. Почему 6 августа нельзя отправляться в поле

6 августа православные чтут память русских князей Бориса и Глеба, сыновей великого киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты своим старшим братом Святополком в борьбе за власть. Братья были первыми русскими святыми, канонизированными в лике мучеников-страстотерпцев.

6 августа православные чтут память русских князей Бориса и Глеба, сыновей великого киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты своим старшим братом Святополком в борьбе за власть. Братья были первыми русскими святыми, канонизированными в лике мучеников-страстотерпцев.

В этот день на Руси крестьяне не отправлялись в поля и луга, опасаясь пожаров. Это связано с поверьем о том, что в августе начинаются многочисленные грозы, способные поджигать стога сена. Также в этот день активно собирали и заготавливали ягоды, поспевали смородина и черемуха. Они использовались в качестве лекарства от разных болезней, например, простуды или заболеваний желудка.

В старину считалось, что в эту дату нельзя ссориться и повышать голос на старших по возрасту. Если этим запретом пренебречь, то можно навлечь неудачу.

Приметы погоды:

Дождь с утра — к погожему и ясному дню.

Если паук паутины плетет, погода солнечной будет.

Цыплята к курице жмутся — к затяжным дождям.

Если роса не пересыхает — к грозе.

Именины отмечают: Николай, Роман, Глеб, Кристина, Илларион, Борис, Анатолий, Афанасий, Давид, Иван.