Народный календарь. Почему 6 августа нельзя отправляться в поле

6 августа православные чтут память русских князей Бориса и Глеба, сыновей великого киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты своим старшим братом Святополком в борьбе за власть. Братья были первыми русскими святыми, канонизированными в лике мучеников-страстотерпцев.
В этот день на Руси крестьяне не отправлялись в поля и луга, опасаясь пожаров. Это связано с поверьем о том, что в августе начинаются многочисленные грозы, способные поджигать стога сена. Также в этот день активно собирали и заготавливали ягоды, поспевали смородина и черемуха. Они использовались в качестве лекарства от разных болезней, например, простуды или заболеваний желудка.
В старину считалось, что в эту дату нельзя ссориться и повышать голос на старших по возрасту. Если этим запретом пренебречь, то можно навлечь неудачу.
Приметы погоды:
Дождь с утра — к погожему и ясному дню.
Если паук паутины плетет, погода солнечной будет.
Цыплята к курице жмутся — к затяжным дождям.
Если роса не пересыхает — к грозе.
Именины отмечают: Николай, Роман, Глеб, Кристина, Илларион, Борис, Анатолий, Афанасий, Давид, Иван.