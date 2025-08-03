Народный календарь. Почему 6 августа нельзя отправляться в поле

В этот день на Руси крестьяне не отправлялись в поля и луга, опасаясь пожаров. Это связано с поверьем о том, что в августе начинаются многочисленные грозы, способные поджигать стога сена. Также в этот день активно собирали и заготавливали ягоды, поспевали смородина и черемуха. Они использовались в качестве лекарства от разных болезней, например, простуды или заболеваний желудка.