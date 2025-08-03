День арбуза и День поцелуев с зеркалом: какие праздники отмечают в России и мире 3 августа

3 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День арбуза, День поцелуев с зеркалом и Международный день прощения.
День арбуза.
3 августа в США отмечается День арбуза, так как в этой стране количество людей, любящих арбузы, одно из самых высоких в мире. В этот праздник устраиваются пикники на природе с поеданием арбузов, проводятся соревнования — кто дальше всех плюнет арбузной косточкой, а также конкурсы на лучшую фигуру, вырезанную из арбуза.
День поцелуев с зеркалом.
День поцелуев с зеркалом символизирует принятие и любовь к самому себе. В этот праздник необязательно целовать свое отражение, можно просто любоваться им, отмечать свои сильные стороны и делать себе комплименты.
Международный день прощения.
Международный день прощения был создан Всемирным альянсом прощения с целью вызвать у людей желание проявлять свою добрую волю и нести в мир не только обиды и злость, но и любовь. В этот праздник необходимо признать свои ошибки и попросить прощения у тех, кого когда-то могли обидеть.