Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День арбуза и День поцелуев с зеркалом: какие праздники отмечают в России и мире 3 августа

3 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День арбуза, День поцелуев с зеркалом и Международный день прощения.

3 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День арбуза, День поцелуев с зеркалом и Международный день прощения.

День арбуза.

3 августа в США отмечается День арбуза, так как в этой стране количество людей, любящих арбузы, одно из самых высоких в мире. В этот праздник устраиваются пикники на природе с поеданием арбузов, проводятся соревнования — кто дальше всех плюнет арбузной косточкой, а также конкурсы на лучшую фигуру, вырезанную из арбуза.

День поцелуев с зеркалом.

День поцелуев с зеркалом символизирует принятие и любовь к самому себе. В этот праздник необязательно целовать свое отражение, можно просто любоваться им, отмечать свои сильные стороны и делать себе комплименты.

Международный день прощения.

Международный день прощения был создан Всемирным альянсом прощения с целью вызвать у людей желание проявлять свою добрую волю и нести в мир не только обиды и злость, но и любовь. В этот праздник необходимо признать свои ошибки и попросить прощения у тех, кого когда-то могли обидеть.