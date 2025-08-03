День арбуза и День поцелуев с зеркалом: какие праздники отмечают в России и мире 3 августа

3 августа в США отмечается День арбуза, так как в этой стране количество людей, любящих арбузы, одно из самых высоких в мире. В этот праздник устраиваются пикники на природе с поеданием арбузов, проводятся соревнования — кто дальше всех плюнет арбузной косточкой, а также конкурсы на лучшую фигуру, вырезанную из арбуза.