Календарь на 3 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник ежегодно отмечается в первое воскресенье августа, с ним поздравляют машинистов поездов, проводников, диспетчеров, путейцев, сотрудников вокзалов и депо — всех тех, кто связан с железными дорогами. Традиция чествовать работников железнодорожного транспорта появилась в конце XIX века. Изначально этот праздник был приурочен ко дню рождения императора Николая I — 25 июня (6 июля по новому стилю). Так как именно при нем началось строительство и эксплуатация железных дорог в России. После Октябрьской революции День железнодорожника, как и все другие события царских времен, запретили, и праздник был почти забыт. 30 июля 1935-го состоялся прием железнодорожников в Кремле. Тогда Сталин отметил их вклад в развитие страны и похвалил за трудовые заслуги. 30 июля того года отметили Всесоюзный сталинский день железнодорожников. Но позже фамилию Сталина из названия убрали и перенесли празднование на первое воскресенье августа.